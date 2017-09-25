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«التحرير» تنشر أبرز استعدادات مجلس النواب لدور الانعقاد الثالث

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«التحرير» تنشر أبرز استعدادات مجلس النواب لدور الانعقاد الثالث «التحرير» تنشر أبرز استعدادات مجلس النواب لدور الانعقاد الثالث

التحرير

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أيام قليلة ويستأنف مجلس النواب عمله، بدور انعقاده الثالث المقرر له مطلع أكتوبر المقبل، ومن المقرر أن يبدأ البرلمان أعماله بعدد من الإجراءات، على رأسها إجراء انتخابات اللجان النوعية على 25 لجنة، حيث من المقرر أن يختار النواب مع بداية دور الانعقاد رئيس وهيئة مكتب لكل لجنة.

وحسب مصادر برلمانية باتت معركة انتخابات اللجان النوعية محسومة، حيث يسيطر عليها ائتلاف دعم صاحب الأغلبية البرلمانية، الذي انتهى من عقد تربيطاته مع باقي الأحزاب والقوى السياسية الممثلة في البرلمان.

وانتهت التربيطات إلى حصول ائتلاف الأغلبية على ما يزيد على الـ15 لجنة، ومن المقرر أن يبقى الوضع على ما هو عليه من حيث رئاسة عدد من اللجان على رأسها "التشريعية" للمستشار بهاء أبو شقة، و"حقوق الإنسان" لعلاء عابد و"الخطة والموازنة" لحسين عيسى، والصناعة أحمد سمير، والاقتصادية عمرو غلاب، والدفاع والأمن القومى كمال عامرن والتعليم جمال شيحة، والدينية  أسامة العبد، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نضال السعيد، والثقافة والإعلام أسامة هيكل.

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ومن حيث التشريعات البرلمانية فيستعد مجلس النواب للانتهاء من عدد من القوانين على رأسها، قانون الإدارة المحلية الذي تأجلت مناقشته خلال الدور الثانى لضيق الوقت، ومشروع قانون الإجراءات الجنائية والذي بدأت اللجنة التشريعية في عقد عدد من جلسات الاستماع بشأنه، ومشروع قانون التصالح في مخالفات البناء والحفاظ على الرقعة الزراعية.

ومن المقرر أن يشهد دور الانعقاد الثالث معركة مرتقبة بين بعض النواب والدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، بسبب قرار الأخير بوقف  البث المباشر لفعاليات الجلسات والذي صدر منه في دورة الانعقاد الأولى، الأمر الذي جعل النواب يطالبون رئيس المجلس بالعدول عن هذا القرار وبث الجلسات للمواطنين كما كانت في السابق، حيث يعتبر النواب المعارضون للقرار، أن وقف البث المباشر لفعاليات الجلسات يضع العديد من المعوقات والأزمات للنواب أمام أهالي دوائرهم لأنهم يعتقدون أن النواب لا يعملون من الأساس.

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