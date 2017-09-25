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المصيلحي يتمسك بقرار دفع بقالي التموين 50% من قيمة السلع مقدمًا

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المصيلحي يتمسك بقرار دفع بقالي التموين 50% من قيمة السلع مقدمًا المصيلحي يتمسك بقرار دفع بقالي التموين 50% من قيمة السلع مقدمًا

التحرير

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وجه الدكتور على المصيلحى وزير والتجارة الداخلية، بضرورة دفع كل بقال تمويني 50 % من قيمة السلع التي يحصلون عليها مقدما. 

وأكد، خلال اجتماعه بشعبة المواد الغذائية اليوم الإثنين، أن من لا يرغب فى تنفيذ القرار فعليه أن يخرج من المنظومة، معتبرا أن التحول للدفع النقدى ضرورة، وستطبق فى مختلف تعاملات الوزارة كما حدث فى منظومة الخبز. 

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ونوه الوزير ببحث مشاكل البقالين، وعلى رأسها هامش الربح، مطالبا إياهم بالالتزام بالقرار فور صدوره. 

يذكر أن اجتماع اليوم الذي استمر لعدة ساعات تجاهل تماما النقابة العامة لبقالي التموين.

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التحرير

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