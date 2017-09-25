التعليم ترد على شكوى من تنظيم طابور الصباح بمدرسة «في الشارع»

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قال أحمد خيرى، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه ببحث الشكوى الخاصة بتدنى مستوى النظافة بمدرسة ميت خلف الابتدائية بمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية مع مديرية التربية والتعليم بالمنوفية، تبين أن لجنة توجهت اليوم الإثنين إلى المدرسة، وتم إزالة أسباب الشكوى بنسبة 75% وتنظيف دورات المياه، إضافة إلى أنه جارى صيانتها وإصلاحها وتجديدها بمعرفة المقاول وتركيب القواعد والأحواض الجديدة يوم الأربعاء القادم على الأكثر.

وأشار خيرى إلى شكوى أحد المواطنين من عدم وجود معلمين بمدرسة أبو كبير الثانوية بنين بمحافظة الشرقية، فقد تم بحث الأمر مع مديرية التعليم بالمحافظة ومدير عام إدارة أبو كبير التعليمية، وأفاد أن ما نشر غير حقيقي، وأنه تابع اليوم الدراسي الأول بالمدرسة وحضور طابور الصباح مع رئيس مجلس ومدينة أبو كبير، واطمئن على انتظام العملية التعليمية، وانضباط الدراسة، ووصول جميع الكتب الدراسية للطلاب.

وبخصوص الشكوى المنشورة عن معاناة أهالي قرية بنى يحي شرق التابعة لمركز القوصية التعليمية بمحافظة أسيوط من عدم وجود مدارس ابتدائية تستوعب الكثافة السكانية لأبناء القرية فيما عدا مدرسة ابتدائية عبارة عن منزل قديم بالإيجار معرض للسقوط، وتأدية الطلاب للطابور في الشارع، فأكد خيري أنه تم التواصل مع مديرية التعليم بالمحافظة والتي نوهت بأن الطابور أمام المدرسة لضيق مساحتها مثل أغلب المدارس المؤجرة، حيث أن مساحتها لا تتعدى مائتي متر، ولا تتسع إلا لحجرات الفصول مما يضطر إدارة المدرسة لتنظيم الطابور فى الشارع، إضافة إلى أنه جارى تخصيص أرض لإنشاء مدرسة ابتدائية وإعدادية بالقرية بديلة للمدرسة الحالية، وأنه قد تم هذا العام دخول 86 مدرسة جديدة للخدمة بالمحافظة ما بين إنشاء جديد وإحلال وتجديد وتوسع فى الفصول بالمدارس التي تتحمل التوسعة .

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وأوضح خيرى بخصوص نشوب حريق بمدرسة الأهرام الإعدادية بنين التابعة لمحافظة الجيزة أنه حدث نشوب حريق محدود بمبني حسن الديب بمدرسة الأهرام الإعدادية بنين يوم السبت الموافق 23/9/2017 عند منتصف الليل بسبب اشعال الجيران النيران في بعض المخلفات على أسطح المنازل المجاورة مما أدى إلى سقوط بعض المخلفات المشتعلة داخل المدرسة، وتم الاتصال بالحماية المدنية وتم السيطرة على الموقف دون حدوث أى خسائر أو تلفيات بالمبنى.

أما بخصوص مشادات بين أولياء الأمور في الصراع على جلوس أبنائهم في التختة الأولى بمدرسة عمر بن الخطاب التجريبية بالحدائق التابعة لإدارة بندر كفر الدوار التعليمية بالبحيرة، فأكد خيري على حدوث مشاجرة بين أحد أولياء الأمور ووالدة أحد التلاميذ بمدرسة عمر بن الخطاب التجريبية بسبب حرص أولياء الأمور على حجز المقاعد فى الصفوف الأولى لأبنائهم، وقد تم إرسال لجنة من إدارة الاتصال السياسي التابع للإدارة التعليمية، والاتصال بالشرطة، وتمت السيطرة على الأمور بالمدرسة، وتمت زيارة المدرسة من خلال رئيس مجلس المدينة لمتابعة انتظام العملية التعليمية.