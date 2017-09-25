وزير التعليم يعزي أسرة طالب توفى إثر أزمة قلبية في مدرسة بالقاهرة

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قدم الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، التعازي لأسرة الطالب محمد عمرو عبد العزيز بالصف الثالث الابتدائى الطالب بمدرسة جيل المستقبل التجريبية التابعة لإدارة الزاوية التعليمية بمحافظة القاهرة، الذي وافته المنية إثر إصابته بأزمة قلبية أثناء تواجده بالمدرسة.

وقد أفادت إدارة المدرسة أنها قامت بإبلاغ أسرته وسرعة التوجه به إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد فور إصابته بهبوط حاد داخل الفصل؛ حيث أن الطالب الفقيد كان يعانى من مرض القلب، وقامت المستشفى بإدخاله الرعاية وعمل الاجراءات اللازمة لإنعاش القلب، ثم أعلنت وفاته.

وتقدم شوقي بخالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيد داعيًا الله أن يلهمهم الصبر والسلوان، وللفقيد الرحمة.

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كما نعى الوزير، نيابة عن جميع العاملين بـ"التعليم"، المعلم فهد طه غنيم معلم بمدرسة الزراعة بشبين الكوم بمحافظة المنوفية، الذي وافته المنية إثر إصابته بجلطة فى القلب صباحًا بالمدرسة بعد أن حضر طابور الصباح، وقد تم نقله إلى المستشفى الذى أعلنت وفاته.

وتقدم شوقي بخالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيد داعيًا الله أن يلهمهم الصبر والسلوان، وللفقيد الرحمة.