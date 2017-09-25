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"الإسلام دين الإنسانية والسلام".. خطبة الجمعة القادمة في جميع المساجد

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مصراوي Masrawy

"الإسلام دين الإنسانية والسلام".. خطبة الجمعة القادمة في جميع المساجد

06:48 م الإثنين 25 سبتمبر 2017

وزارة الأوقاف

كتب- محمود مصطفى:

خصصت وزارة الأوقاف، خطبة الجمعة المقبلة، للحديث عن "الإسلام دين الإنسانية والسلام".

وطالبت وزارة الأوقاف، الأئمة بالالتزام بنص الخطبة أو بجوهرها على أقل تقدير مع الالتزام بضابط الوقت ما بين 15 – 20 دقيقة كحد أقصى.

وأكدت وزارة الأوقاف، أنها واثقة في سعة أفقهم العلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة من ضبط للخطاب الدعوي، مع استبعاد أي خطيب لا يلتزم بموضوع الخطبة.

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