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بالصور- بدء حفل توقيع "الحصاد الأسود" بحضور الزند وعلي الدين هلال

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مصراوي Masrawy

بالصور- بدء حفل توقيع "الحصاد الأسود" بحضور الزند وعلي الدين هلال

06:41 م الإثنين 25 سبتمبر 2017

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كتبت- نسمة فرج:
تصوير- نادر نبيل:

بدأ حفل توقيع كتاب "الحصاد الأسود: ما فعله الإخوان بمصر" للواء عبد الحميد خيرت، بمكتبة الجديدة بحضور المستشارأحمد الزند، وزير العدل السابق.

الكتاب صادر عن دار نشر "روزنامة"، ويكشف أسرار مخططات "الربيع العربي"، وأجندته. يشارك في حفل التوقيع، اللواء حسن عبد الرحمن، رئيس جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق، واللواء فؤاد علام، عضو المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب، واللواء إسماعيل الشاعر، مدير أمن القاهرة الأسبق، واللواء رفعت قمصان، مستشار رئيس الوزراء، والمستشار أحمد الزند، وزير العدل السابق، والكاتب الصحفي كرم جبر.

ويفضح الكتاب، مخطط تنظيم الإخوان الإرهابى وجماعته فى مصر، كما يكشف مخطط الإخوان للقفز على 25 يناير والوصول للسلطة بمساعدة أجهزة مخابرات غربية، وأسرار تنشر لأول مرة.

ويسرد اللواء ''خيرت'' فى كتابه بالمستندات، أسرار مخطط الجماعة وقفزهم على أحداث 25 يناير والوصول للسلطة بالعمالة مع أجهزة مخابرات غربية وكذلك توضيح دور شباب الضباط الذين تصدوا لمخطط الجماعة وعرضوا أنفسهم للخطر، لنفهم كيف إنحازات الداخلية لحضن الشعب رغم كل ما تعرضت له من تشويه ومؤامرات.

 

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