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البديل الألماني: نؤيد حق إسرائيل في الوجود لكن "من الصعب" اعتباره مصلحة عليا

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مصراوي Masrawy

البديل الألماني: نؤيد حق إسرائيل في الوجود لكن "من الصعب" اعتباره مصلحة عليا

06:36 م الإثنين 25 سبتمبر 2017

الكسندر جاولاند نائب زعيم حزب البديل الألماني

برلين - (د ب أ):

أكد الكسندر جاولاند، نائب زعيم حزب البديل الألماني، على حق إسرائيل في الوجود.

يشار إلى أن الحزب اليميني الشعبوي المعادي للأجانب واليورو خرج من الانتخابات البرلمانية، التي أجريت أمس الأحد، كثالث أقوى حزب في البلاد بعد تحالف المستشارة أنجيلا ميركل المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي، ليتمكن من دخول البرلمان الألماني لأول مرة في تاريخه.

وخلال مؤتمر صحفي في برلين، قال جاولاند، الذي تصدر قائمة مرشحي الحزب اليوم الاثنين في برلين:" نحن نقف بطبيعة الحال إلى جانب إسرائيل"، وفي رده على سؤال حول ما إذا كان يمكن اعتبار هذا الحق من "المصالح العليا للدولة الألمانية" كما أكدت ميركل ذلك، قال جاولاند: إن " من الصعب الإجابة على ذلك".

وتابع جاولاند أنه إذا كان الأمر كذلك، فإن هذا يعني أن على الجنود الألمان المشاركة في الدفاع عن إسرائيل، وأضاف أن الساسة الألمان لم يعطوا إجابة واضحة على هذا " لأنه سيكون من الصعب أن يصل الأمر إلى حد التعهد".

وقال جاولاند: إن "سياسة حزبه ليست موجهة على أية حال ضد الشعب اليهودي، فليس هناك شيء يمكن أن يزعج اليهود في ألمانيا".

في المقابل، وجه فولكر بيك، السياسي المنتمي إلى حزب الخضر ورئيس المجموعة الألمانية الإسرائيلية في البرلمان الألماني، انتقادات إلى جاولاند وقال: إن " وجود وأمن إسرائيل من المصالح العليا للدولة الألمانية"، مشيرا إلى أن هذا الموقف من المسائل المفروغ منها على مستوى القانون الدولي.

واتهم بيك، جاولاند بمحاولة "تحطيم" هذا الالتزام، وأضاف أن هذه إشارة إلى القسم المعادي للسامية بين أنصاره، واختتم كلامه بالقول:" لم تعد هناك حاجة لوجود الحزب القومي الديمقراطي (النازي الجديد)، فأعضاء هذا الحزب وجدوا موطنهم السياسي في حزب البديل".

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