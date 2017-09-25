محافظ الوادي الجديد يبحث إنشاء أكبر مصنع لإنتاج الرخام الصناعي

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

التقى اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الإثنين، بوفد من الشباب المبتكرين، وذلك لبحث آليات تنفيذ أول مصنع على مستوى المحافظة ومصر، لإنتاج الرخام الصناعي بالمواصفات العالمية، وكذلك سيكون المصنع الأول على مستوى الشرق الأوسط من حيث الجودة وكمية الإنتاج.

أسفر اللقاء عن الاتفاق على عرض فكرة المشروع على وزير الصناعة، تمهيدًا للبدء في تنفيذها وإقامة الدراسات الخاصة بها بما يضمن نجاحها.

كما أشار الزملوط، في بيان صحفي، إلى أن الوادي الجديد تشجع كافة الفرص الاستثمارية التي تساهم في ضح رؤوس الأموال وتشغيل الشباب.