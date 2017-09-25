الأربعاء.. الأقصر تحتفل بيوم السياحة العالمي بعروض المزمار والفنون الشعبية

الأقصر - محمد محروس :

تحتفل محافظة الأقصر، بعد غد الأربعاء، بيوم السياحة العالمي، حيث يجري تنظيم فعاليات فنية بمعبد الكرنك، تشمل عروض مزمار وفرقة الفنون الشعبية، ويتم خلالها إهداء السياح الورود والهدايا التذكارية وبطاقات التهنئة.

يشارك في الفعالية التي تقام تحت رعاية محافظ الأقصر محمد بدر، القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية ومسئولو السياحة والآثار والثقافة والشباب والرياضة والتربية والتعليم.

من جانبه، هنأ محمد بدر محافظ الأقصر قيادات القطاع السياحي وكافة العاملين بمنظومة وصناعة السياحة بهذا اليوم، متمنيًا عودة التدفقات السياحية إلى مصر والأقصر إلى أعلى من معدلاتها، موجهًا الدعوة لكل السياح من كافة أنحاء العالم لزيارة الأقصر، مؤكدا أن المحافظة آمنة تمامًا والسياح يتجولون فيها بكل حرية ولا يوجد ما يعكر صفوهم.

وأكد محافظ الأقصر، أن الفترة القادمة ستشهد تنظيم الأحداث والمؤتمرات التي تساهم في تنشيط السياحة، وذلك في إطار حرص الدولة على دعم القطاع السياحي وتقديم كل الدعم من أجل عودة حركة السياحة.

جدير بالذكر، أن الاحتفال باليوم السياحة العالمي يوافق يوم 27 سبتمبر من كل عام ويقام هذه المرة تحت شعار "السياحة المستدامة .. أداة من أجل التنمية".