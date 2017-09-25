شيرين شمس: نرفض الأكاذيب.. ولن نتهاون في حق الأهلي

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استنكر شيرين شمس، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، المغالطات التي تم نشرها في الساعات الماضية حول وجود شبهة رشوة في بعض التعيينات الخاصة بأفراد أمن النادي، مؤكدا أن النادي الأهلي على مدار تاريخه لم يعرف مثل تلك الأمور.

وأكد المدير التنفيذي للأهلي أن الأخبار الكاذبة وغير الحقيقية والمفبركة التي تم الزج فيها باسم اللواء سيد عبد الرؤوف مدير الأمن بالنادي، ما هي إلا أكاذيب وخيالاتٌ من وحي كاتبها، مشددًا على أن النادي لن يترك هذا الأمر يمر مرور الكرام، بل سيتخذ كافة الخطوات القضائية التي تحفظ حقه الأدبي والمعنوي وحقوق العاملين به.

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وقال شمس إن مدير أمن النادي يتمتع بسمعة طيبة وعلاقات محترمة مع كافة أعضاء النادي والعاملين بمختلف الإدارات، مثله مثل كافة العاملين بكل الإدارات، وهو مصدر ثقة كبيرة كونه أحد أفراد الإدارة التنفيذية وأحد قيادات «مؤسسة الشرطة» المشهود لها بالكفاءة وطهارة اليد والالتزام، ومن ثم فإن الأهلي لن يتنازل عن حقه في هذه الاتهامات الباطلة.