حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الثلاثاء 26 سبتمبر 2017 مع ماغي فرح

سمر العشري

برج الحمل

مهنياً: يشير هذا اليوم إلى فرص جديدة آتية وإعادة تنظيم أفكارك والتخطيط للمستقبل المهني الذي تطمح إليه



عاطفياً: تمضي يوماً مميزاً مع الحبيب وتفكّران جدياً في الارتباط وتأسيس أسرة



صحياً: تمضية ساعات وساعات وراء المكتب غير جيد صحياً، فحاول أن تخفف بعض الشيء

برج الثور

مهنياً: قد يخف الوهج على الصعيد المهني قليلاً، وتراوح الأحلام مكانها، لكن هذه الأمور موقتة، فاستعد لمفاجآت جديدة



عاطفياً: محاولات الشريك للتأثير في قراراتك لن تجدي نفعاً، يجب أن تتعامل مع الأمر بوعي كبير



صحياً: بعض الوقاية يكون مفيداً، وهذا ما تلمسه في الأيام القليلة المقبلة

مهنياً: تشعر بالارتياح وتتحمّس لجديد تستقبله في حياتك كعملية إبداعية تقوم بها أو فنية أو طفل يبتسم في منزلك



عاطفياً: تغاضي الشريك عن تهوّرك هو المرحلة الهادئة قبل الانفجار، وهنا يفرض الحذر نفسه



صحياً: تشنج أعصابك بين حين وآخر يصيبك بالكآبة وبالشعور عن عدم إيجاد الحل المناسب

مهنياً: أنت متفائل ولا حدود لطاقتك ولن يردعك أحد من الوصول إلى النجاح



عاطفياً: لديك الكثير من المعجبين هذا اليوم، لذا كن مرحاً لتنعم بهذا الوضع، لكن عليك اختيار شخص لتكمل حياتك معه



صحياً: حاول قدر المستطاع الابتعاد عن الأجواء السلبية والكئيبة التي تحيط بك هذا اليوم

برج الأسد

مهنياً: تستقطب الاهتمام، وتعمل بنشاط كبير وثقة بالنفس وتشرق بشخصية مميّزة ويهتم بك المحيط



عاطفياً: طريقتك المميزة في الإقناع تحيّر الشريك، فيصبح متخوّفاً من فرض ضغوط غير معلنة عليه لتحقيق أهدافك



صحياً: سوء التفاهم مع الآخرين يولد مضاعفات خطيرة، لذا، يفضل أن تأتي المعالجات هادئة

مهنياً: تجنب الجدال والنزاع والحروب هذا اليوم قدر المستطاع، تنازل وكن متفهماً ولا تذهب بعيداً، قد لا تتحقق أحلامك بالسرعة التي تتوخاها



عاطفياً: قد تكون تغاضيت عن بعض المواضيع، لكنّ المجال ما زال متاحاً لتلافي الأسوأ



صحياً: أنت متعب وتحتاح إلى الكثير من الانتباه لصحتك، فما عليك سوى أخذ قسط طويل من الراحة

برج الميزان

مهنياً: بدعمك أحد الزملاء ويساعدك بعدما وضع لك العصي في الدواليب، وتتبدل الصورة وترى الحظ ينساب إليك



عاطفياً: لا تكترث بالمظاهر عند بحثك عن شريك حياتك بل ابحث عن الإخلاص



صحياً: مارس النشاطات الترفيهية لتتخلص من توتّرك وتريح أعصابك المتشنجة

مهنياً: تكون الأجواء في العمل هادئة وتقوم بواجباتك على أكمل وجه ما يدهش الزملاء



عاطفياً: تعاود الاتصال بشخص كنت على علاقة به سابقاً بعدما شعرت بالحنين تجاهه



صحياً: شدّة انفعالاتك إزاء أي أمر بسيط يثير الاستغراب، ويدفع المحيطين بك إلى التساؤل عما آل إليه طبعك الحاد

برج القوس

مهنياً: يجعلك هذا اليوم غير قادر على إنجاز مهمّة أوكلت إليك وتسعى لإيجاد مخرج منها، وتنجح في ذلك على الرغم من المعوّقات



عاطفياً: تشعر بالحنين إلى شخص أحببته بصدق وتتمنى لو تستطيع استعادته



صحياً: مجرد التفكير في التخلص من المشكلات الصحية الناجمة عن السمنة أمر يدعو إلى التفاؤل

برج الجدي

مهنياً: يوم ضعيف لا يعد بأي تطور أو نتيجة، على الصعيد المهني، وقد يعترض بعضهم على مواقفك، فلا تؤزّم الوضع



عاطفياً: تصرّفاتك الاستفزازية قد تؤدّي الى خلاف مع الشريك وتكون العواقب وخيمة جداً



صحياً: بسبب الضغوط وبعض القوى النافذة قد تصاب بانهيار عصبي مفاجئ

مهنياً: يدعوك أرباب العمل أو المسؤول عنك مباشرة إلى العودة إلى الواقع والتصرف بدقة ورصانة



عاطفياً: علاقتك بالحبيب في خطر، بادر إلى إنقاذها سريعاً وإلا خسرت من تحب



صحياً: حاول أن تضبط أعصابك قدر المستطاع وسيطر على انفعالاتك، ودع جهودك للنشاطات المفيدة لصحتك

مهنياً: يتحدّث هذا اليوم عن ربح محتمل تحرزه أو نجاح تكافأ عليه، وتنقذك سرعة البديهة من المواقف المحرجة



عاطفياً: المواجهة بالحقيقة صعبة، لكنها في النهاية تحدد طبيعة العلاقة بالشريك وتضع النقاط على الحروف



صحياً: ممارسة المشي في السهول القريبة منك مفيد، وخصوصاً في الصباح الباكر

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