بالصور.. إعادة إعمار20 منزلاً بقرية محلة مسير بالغربية
بالصور.. إعادة إعمار20 منزلاً بقرية محلة مسير بالغربية
06:10 م الإثنين 25 سبتمبر 2017
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الغربية – مروة شاهين:
أعاد فرع جمعية الأورمان بالغربية، بالاشتراك مع صندوق تحيا مصر، تأهيل وإعمار 20 منزلاً للأسر الأكثر فقرًا واحتياجًا بقرية محلة مسير التابعة لمركز قطور.
وأوضحت جمعية الأورمان بمحافظة الغربية، أن عملية الإعمار شملت إعادة تأسيس تلك المنازل ودهانها وتزويدها بالأثاث المنزلي في إطار أنشطة الدمعية برفع المعاناة عن الفقراء.
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