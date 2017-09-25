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بالصور.. وزير الصحة ومحافظ أسوان يتفقدان مدينة أبو سمبل

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مصراوي Masrawy

بالصور.. وزير الصحة ومحافظ أسوان يتفقدان مدينة أبو سمبل

06:05 م الإثنين 25 سبتمبر 2017

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أسوان - إيهاب عمران:

تفقد الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة والسكان، اليوم الإثنين، مدينة أبو سمبل جنوب أسوان، لمتابعة آخر الاستعدادات للاحتفال العالمي بمناسبة مرور 200 عام على اكتشاف معبدَي أبو سمبل.

رافق الوزير في جولته اللواء مجدي حجازي محافظ أسوان.

وشملت الجولة الميدانية لوزير الصحة ومحافظ أسوان، تفقد مستشفى أبو سمبل الدولي، ومستشفى التكامل ومرفق إسعاف أبو سمبل.

وأمر الوزير بعدم نقل أي حالات مرضية خارج المستشفى إلا الحالات الحرجة الخاصة بالأزمات القلبية والجلطات الدماغية، مع تقديم الإسعافات الأولية لها خاصة بعد رفع مستوى الخدمة العلاجية المقدمة لأهالي أبو سمبل داخل هذا الصرح الطبي الكبير، سواء من توافر الكوادر البشرية أو المعدات الطبية.

واختتم الوزير والمحافظ جولتهما الميدانية بتفقد منطقة معبدي أبو سمبل للاطمئنان على معدلات تنفيذ الأعمال الجارية لتطوير وتجميل المنطقة.

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