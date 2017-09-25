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الأوقاف: تعميم مدرسة القرآن الكريم بالمساجد الكبرى لتحصين النشء ضد التطرف

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مصراوي Masrawy

الأوقاف: تعميم مدرسة القرآن الكريم بالمساجد الكبرى لتحصين النشء ضد التطرف

06:07 م الإثنين 25 سبتمبر 2017

الأوقاف: تعميم مدرسة القرآن الكريم بالمساجد الكبرى لتحصين النشء ضد التطرف

وزارة الأوقاف

القاهرة- (أ ش أ):

قررت وزارة الأوقاف، تعميم مدرسة القرآن الكريم بالمساجد الكبرى خدمة للقرآن الكريم من جهة، وتحصينا للنشء من اختطاف الجماعات المتطرفة من جهة آخرى.

وذكر بيان لوزارة الأوقاف اليوم الاثنين، أن عمل جميع هذه المدارس سيكون بالمجان وستتكفل الوزارة بجميع نفقات المشروع كما أنها ستفتح الباب أمام المتطوعين والمتطوعات من المحفظين، والمحفظات بشرط إجادة حفظ القرآن الكريم والقدرة على تحفيظه، و عدم الانتماء إلي أي جماعة أو فكر متطرف.

وأشار البيان إلى أن تعميم مدرسة القران الكريم يأتي ضمن عمل الوزارة على تفعيل دور المسجد الجامع في خدمة الدعوة والمجتمع
و نجاح مدرسة المسجد الجامع.

وطالبت الأوقاف، الراغبين والراغبات من المحفظين والمحفظات المشاركة في المشروع تسجيل بياناتهم على موقع الوزارة الإلكتروني.​

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