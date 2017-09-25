"الاستعلامات": تزويد البرلمان بالمعلومات أولًا بأول للقيام بدوره على أكمل وجه

القاهرة- (أ ش أ):

قال ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إنه اتفق مع الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب على التواصل اليومي بين الهيئة والمجلس، لإمداده بالمعلومات أولا بأول بشأن الأوضاع الداخلية لمصر وخارجها، وذلك لمساعدة النواب على القيام بدورهم البرلماني على أكمل وجه.

وأوضح رشوان- فى تصريحات للمحررين البرلمانيين عقب لقائه مع عبد العال اليوم الاثنين- أن رئيس مجلس النواب تعهد بتقديم كل الدعم من البرلمان لكافة أنشطة الهيئة، وكذلك التنسيق المستمر بينهما، مشيرا إلى أن اللقاء يأتي في إطار العلاقة الممتدة بين الجانبين، للتشاور والوقوف على آخر التطورات المتعلقة بعمل الهيئة عقب توليه رئاستها، وخاصة فى ظل الظروف الحالية التى تمر بها مصر.

ولفت رشوان، إلى أن اللقاء تناول كذلك الموضوعات المتعلقة بالتشريعات الصحفية والإعلامية فى مصر، مشيرًا إلى أن رئيس مجلس النواب أبدى استعداده المستمر لمناقشة كافة التشريعات بشكل عاجل، بما يتفق مع أحكام الدستور.