"الاستعلامات": تزويد البرلمان بالمعلومات أولًا بأول للقيام بدوره على أكمل وجه
"الاستعلامات": تزويد البرلمان بالمعلومات أولًا بأول للقيام بدوره على أكمل وجه
06:07 م الإثنين 25 سبتمبر 2017
ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات
القاهرة- (أ ش أ):
قال ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إنه اتفق مع الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب على التواصل اليومي بين الهيئة والمجلس، لإمداده بالمعلومات أولا بأول بشأن الأوضاع الداخلية لمصر وخارجها، وذلك لمساعدة النواب على القيام بدورهم البرلماني على أكمل وجه.
وأوضح رشوان- فى تصريحات للمحررين البرلمانيين عقب لقائه مع عبد العال اليوم الاثنين- أن رئيس مجلس النواب تعهد بتقديم كل الدعم من البرلمان لكافة أنشطة الهيئة، وكذلك التنسيق المستمر بينهما، مشيرا إلى أن اللقاء يأتي في إطار العلاقة الممتدة بين الجانبين، للتشاور والوقوف على آخر التطورات المتعلقة بعمل الهيئة عقب توليه رئاستها، وخاصة فى ظل الظروف الحالية التى تمر بها مصر.
ولفت رشوان، إلى أن اللقاء تناول كذلك الموضوعات المتعلقة بالتشريعات الصحفية والإعلامية فى مصر، مشيرًا إلى أن رئيس مجلس النواب أبدى استعداده المستمر لمناقشة كافة التشريعات بشكل عاجل، بما يتفق مع أحكام الدستور.
هذا المحتوى من
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
النائبة نعمة قمر: "مبعتش تأشيرات والشاطر يوريني مستند"
-
مفتى الجمهورية: تحديد النسل لا يتعارض مع المشيئة الإلهية
-
القصبى: الزيادة السكانية ليست أزمة.. وعبد القوي: ناقوس خطر
-
انقسام برلماني حول "إعانة البطالة".. ووزير القوى العاملة: بشروط
إعلان
إعلان