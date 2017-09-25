بروتوكول تعاون بين "شباب بتحب مصر" و"البيئة" للتوعية بمحميات الفيوم

كتبت- مادي غيث:

وقعت مؤسسة شباب بتحب مصر، بروتوكول تعاون مع مشروع التعاون المصري الإيطالي، وجهاز شئون البيئة، للتوثيق والتصوير والرصد والتوعية داخل محميات الفيوم، حيث يستمر البروتوكول لمدة عام من تاريخه.

يأتي ذلك في إطار دور منظمات المجتمع المدني في مشاركة الحكومة في التوعية والتطوير في كافة القطاعات المختلفة، يأتي دور مؤسة شباب بتحب مصر في تقديم دورها التوعوي والتثقيفي فيما يتعلق بقضايا البيئة بشكل خاص، والمحميات الطبيعية بشكل خاص.

وقال أحمد فتحي، رئيس شباب بتحب مصر، إن وزارة البيئة معنية بتوفير الباحثين البيئيين والانتقالات داخل المحمية وذلك وفقًا للبرتوكول، كما أن المشروع معني بتصميم وطباعة مطويات التوعية بآداب الحفاظ على المحمية، فيما تهتم المؤسسة بتكريس مجهوداتها، وتوفير أعضاءها لمدة 4 أيام من كل أسبوع للعمل والتطوع داخل المحمية، وذلك لتوعية الزوار بكيفية الحفاظ عليها، وعلى تاريخ إنشائها، وكل ما يرغبون في الحصول عليه من معلومات.

وأوضح فتحي، خلال بيان صادر عن المؤسسة اليوم الأثنين، أنه يتم تنفيذ أنشطة توعية داخل مركز الزوار بمحمية وادي الريان، وذلك بالتعاون مع إدارة المحمية، ويتنوع التصوير بين التنوع البيولوجي، والمناظر الطبيعية، مشيرًا إلي أنه سيتم إعداد معارض عن المحميات الطبيعية داخل وخارج مصر.

وأشار، رئيس مؤسسة شباب بتحب مصر إلى، دور وزارة البيئة من خلال الدعم اللوجيستي الذي تقدمه للمؤسسة، وذلك منذ البدء في مشروع أعرف محميتك، من خلال توفير زيارات للمحميات الطبيعية، بوسائل انتقال توفرها الوزارة نفسها، وإتاحة أماكن للإعاشة إذا استغرقت الرحلة أكثر من يوم، بالإضافة إلي باحثين لشرح كل ما تتميز به المحميات من طيور وكائنات حية، ونباتات نادرة.

يذكر أن مؤسسة شباب بتحب مصر نظمت 3 معارض بدار الأوبرا المصرية، بحضور الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، وعددًا من خبراء البيئة، والشخصيات العامة، لنشر ثقافة تطوير وحماية المحميات، بالإضافة إلي معرض مصغر عن فن الأورجامي، وتم تعليق الصور التي التقطها فريق عمل المؤسسة على جدران وزارة البيئة وبيت القاهرة، والمحميات المختلفة.

وأكد أحمد فتحي، رئيس مؤسسة شباب بتحب مصر، على أن اختيار وزارة البيئة لمؤسسة شباب بتحب مصر في تفعيل البروتوكول، يأتي ثقة منها في أهمية دور الشباب الجاد في التوعية والتثقيف، وإشادة منها بما قامت به المؤسسة على مدار سنوات في التوعية البيئية بالمحميات الطبيعية، وكان أبرزهم مشروع "أعرف محميتك".