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اللجنة العليا لاستفتاء كردستان: نسبة الإقبال وصلت إلى 76%

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مصراوي Masrawy

اللجنة العليا لاستفتاء كردستان: نسبة الإقبال وصلت إلى 76%

06:14 م الإثنين 25 سبتمبر 2017

اللجنة العليا لاستفتاء كردستان: نسبة الإقبال وصلت إلى 76%

إقليم كردستان

القاهرة –(مصراوي) 

أعلنت اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء في إقليم كردستان العراق، اليوم الإثنين، أن نسبة المشاركة في الاستفتاء على الانفصال عن العراق جاءت بنسبة 76% حتى الساعة الخامسة بالتوقيت المحلي، كما تم مد فترة التصويت حتى السابعة مساءًا.

وقالت روودار الإعلامية الكردية، إن أكثر من 5 ملايين و200 ألف شخص يحق لهم التصويت في الاستفتاء، مضيفة أن عملية التصويت مستمرة في كامل إقليم كردستان بجانب المناطق المتنازع عليها، بما فيها محافظة كركوك الغنية بالنفط.

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية فإن مصادر أمنية عراقية أكدت أنه تم تطبيق حظر التجوال على حركة المركبات داخل مدينة كركوك، بجانب إغلاق طريق كركوك بغداد لضمان "أمن الاستفتاء"، بحسب المصادر الأمنية.

ووسط الرفض الدولي والإقليمي لإجراء الاستفتاء، شهدت مراكز الاقتراع في الإقليم إقبالًا كبيرًا، وهناك 12 ألف مركز للتصويت داخل الإقليم بجانب 5 آلاف أخرى في المناطق المتنازع عليها مع المركزية العراقية.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن اليوم إن بلاده تعتبر الاستفتاء الكردي غير شرعي، مضيفًا أن بلاده لن تقبل أي "دويلة بشمال سوريا يقيمها الأكراد".

وأكد على أن أنقرة لن تغض الطرف عن أي شأن قد يمس حدود دولتها، وأنه سيتخذ كل الخطوات اللازمة وأن "قواتهم على الحدود مع العراق تقوم بما يجب، وإيران أيضًا يجب أن تقوم بما يجب".

وكانت إيران أكدت أنها ملتزمة باحترام وحدة الأراضي العراقية وسيادة هذا البلد على كل أراضيه. فيما ترددت أنباء أمس عن إغلاق حكومة طهران الحدود البرية والجوية مع الإقليم بناء على طلب من حكومة بغداد وهو الأمر الذي تم نفيه اليوم بحسب وكالة تسنيم الإيرانية.

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