كوريا الشمالية تتهم الولايات المتحدة بإعلان الحرب
كوريا الشمالية تتهم الولايات المتحدة بإعلان الحرب
06:03 م الإثنين 25 سبتمبر 2017
وزير خارجية كوريا الشمالية
(بي بي سي):
وجه وزير خارجية كوريا الشمالية اتهاما للولايات المتحدة بإعلان الحرب على بلده.
وقال الوزير، ري يونج-هو، للصحفيين في نيويورك إن كوريا الشمالية تحتفظ بحق الرد، بما في ذلك إسقاط قاذفات أمريكية.
وأضاف: "ينطبق هذا على المقاتلات الأمريكية خارج المجال الجوي لكوريا الشمالية، بحسب يونغ-هو".
وأضاف الوزير أن العالم: "يجب أن يتذكر بوضوح أن الولايات المتحدة كانت هي البادئة بإعلان الحرب".
ويأتي هذا في إطار احتدام الحرب الكلامية بين الطرفين.
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