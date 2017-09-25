كوريا الشمالية تتهم الولايات المتحدة بإعلان الحرب

(بي بي سي):

وجه وزير خارجية كوريا الشمالية اتهاما للولايات المتحدة بإعلان الحرب على بلده.

وقال الوزير، ري يونج-هو، للصحفيين في نيويورك إن كوريا الشمالية تحتفظ بحق الرد، بما في ذلك إسقاط قاذفات أمريكية.

وأضاف: "ينطبق هذا على المقاتلات الأمريكية خارج المجال الجوي لكوريا الشمالية، بحسب يونغ-هو".

وأضاف الوزير أن العالم: "يجب أن يتذكر بوضوح أن الولايات المتحدة كانت هي البادئة بإعلان الحرب".

ويأتي هذا في إطار احتدام الحرب الكلامية بين الطرفين.