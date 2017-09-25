وزير الصحة لأهالي أسوان: «مش هناخد الأجهزة بعد زيارة الرئيس» (صور)

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داعب الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة والسكان، أهالى مدينة أبوسمبل بأسوان، بعد تأكيده أن الوزارة مهتمة بتجويد مستوى الخدمة الصحية بالمدينة وخاصة داخل مستشفى أبوسمبل الدولى، قائلا لهم: «ما تخافوش مش هناخد الأجهزة ونمشى بعد زيارة الرئيس».

وتفقد الوزير برفقة المحافظ مجدي حجازي، اليوم الاثنين، المنشآت الصحية بمدينة أبوسمبل للوقوف على آخر التجهيزات والاستعدادات الجارية بمختلف القطاعات استعدادا لتنظيم احتفالية عالمية بمناسبة مرور 200 عام على اكتشاف معبد أبوسمبل.

وأضاف الوزير أن دعم قطاع الصحة بمدينة أبوسمبل ليس مقتصرا فقط على توقيت تنظيم الاحتفالية العالمية بمناسبة مرور 200 عام على اكتشاف معبد أبوسمبل، والمقرر لها خلال نهاية الشهر الحالي، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى وعدد من الشخصيات العالمية وممثلى الدول، مؤكدًا أن ذلك ممتد طوال العام.

وأوضح الوزير، في تصريحات صحفية، على هامش زيارته، أنه كلف مدير مستشفى أبوسمبل الدولى بعدم نقل أى حالات مرضية من المستشفى للعلاج بمستشفيات مدينة أسوان التى تبعد عن أبوسمبل لمسافة 300 كيلو متر، ووجه مدير مرفق الإسعاف بأسوان، الدكتور محمد الدخيلى، برفض أى تحويلات من مستشفى أبوسمبل الدولى إلى مدينة أسوان، باستثناء الحالات الخاصة بمشاكل الشريان التاجى وانسداد شرايين المخ «الجلطة المخية»، مؤكدا أنه سيدعم المستشفى بكافة التجهيزات الطبيبة اللازمة والتخصصات المطلوبة.

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وكلف الوزير مدير مستشفى أبوسمبل الدولى بتقديم كشف أسبوعى دورى بعدد العمليات التى أجريت داخل المستشفى وليس الحالات التى استقبلتها المستشفى، مطالبًا الأطباء والتمريض بالمستشفى بضرورة تعريف المواطنين بخدمات الولادة، فى إشارة إلى قيام السيدات الحوامل بمدينة أبوسمبل بالتوجة إلى مدينة أسوان التى تبعد عنهم لمسافة 300 كيلو لوضع مواليدهم بمستشفيات أسوان.

كما قرر وزير الصحة صرف مكافأة شهرين لجميع العاملين بمستشفى أبوسمبل الدولى جنوب أسوان، والتقط صورا تذكارية مع العاملين أمام مبنى بالمستشفى، مضيفًا: أن جهود التعاون مع اللواء مجدى حجازى، محافظ أسوان، والإدارة الطبية تحت إشراف الدكتور أحمد محيى الدين، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، نجحت خلال الشهر الماضى بتزويد المستشفى بجميع الكوادر الطبية الشابة.