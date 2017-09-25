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القصبي: مصر تستقبل 4 أطفال كل دقيقة بمعدل 240 طفلا كل ساعة

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القصبي: مصر تستقبل 4 أطفال كل دقيقة بمعدل 240 طفلا كل ساعة القصبي: مصر تستقبل 4 أطفال كل دقيقة بمعدل 240 طفلا كل ساعة

التحرير

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قال عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن، إن عدد سكان حاليا يبلغ 100 مليون نسمة، منها 8 ملايين بالخارج، وشدد على ضرورة النظر بعين المسؤولية الوطنية، لمؤشرات تقول إن مصر تستقبل كل دقيقة 4 أطفال، بواقع 240 طفلًا كل ساعة و5760 طفلا يوميا، وسط توقعات بزيادة قدرها 30 مليونا حتى عام 2030، ليصل تعداد السكان نحو 130 مليون نسمة.

وأضاف القصبي، خلال جلسة الحوار المجتمعي بمجلس النواب، اليوم، الإثنين، لمناقشة قضية الزيادة السكانية، أن عدد سكان مصر، أكبر من تعداد سكان ثلاث دول عربية؛ هي الأردن والكويت وقطر.

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ولفت رئيس اللجنة إلى أن الزيادة السكانية ليست أزمة، ولكن ندرة الموارد هي التي تخلق أزمة حقيقية وتصنع فجوة تطلق جرس إنذار.

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التحرير

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