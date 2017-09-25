«رئيس اتحاد الجمعيات»: استمرار الزيادة السكانية بمعدلاتها الحالية خطر

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قال رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، طلعت عبد القوي إن سبب أزمة الزيادة السكانية يعود إلى وجود خلل مباشر وصريح في معدل النمو السكاني والنمو الاقتصادي، وسوء توزيع السكان وبعض الموروثات الثقافية والمعتقدات الدينية الخاطئة.

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وأضاف عبد القوى، خلال جلسة الحوار المجتمعي بمجلس النواب، اليوم، الإثنين، لمناقشة قضية الزيادة السكانية، أنه توجد بعض المعتقدات الخاطئة لدى البعض، مثل وجود 12% من السيدات يردن الحصول على وسائل لتنظيم الأسرة ولكن لا يحصلن عليها، وهذا للعديد من الأسباب المختلفة، كما حذر من استمرار الزيادة السكانية بمعدلاتها الحالية.