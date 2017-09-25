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«مجمع البحوث الإسلامية»: الدعوة لتنظيم الأسرة تتفق مع صحيح الدين

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«مجمع البحوث الإسلامية»: الدعوة لتنظيم الأسرة تتفق مع صحيح الدين «مجمع البحوث الإسلامية»: الدعوة لتنظيم الأسرة تتفق مع صحيح الدين

التحرير

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قال سعيد عامر أمين عام الدعوة بمجمع البحوث الإسلامية وممثل الأزهر، إن «الأديان السماوية جاءت رحمة وسعادة للبشرية، ولغرس المعاني الفاضلة في نفوس الناس جميعا».

وأضاف عامر، خلال جلسة الحوار المجتمعي بمجلس النواب، اليوم، الإثنين، لمناقشة قضية الزيادة السكانية، أنه «نعلم جميعا أن الأولاد زينة الحياة الدنيا، ولكن في نفس الوقت أمانة في يد الآباء، لذا عليهم أن يراعوها حق رعايتها، بإخلاص في إحسان تربيتهم».

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وأوضح أن هناك حقيقة أخرى تتمثل في أن هذا الكون الذي نعيش فيه أقامه الله على نظام بديع محكم، ونحن نعيش في عصر لا تتنافس فيه الأمم بكثرة تناسلها أو أراضيها ولكن بالابتكار العلمي.

وأشار إلى أنه من الضرورى توضيح رأي الدين في حل هذه المشكلة، خاصة أن هناك مفاهيم مغلوطة وجب على أهل العلم توضيح الصحيح منها في هذا الاتجاه، ومن التفسيرات الخاطئة التي تشيع بين الناس أن الله تكفل بالرزق لكل كائن حي، ويستشهد هؤلاء بآيات القرآن، ولهذا فإن الدعوة لتنظيم الأسرة لا تتعارض مع النص، والجميع يعلم أن الله هو الرزاق، وجعل لكل شيئا سببا والسعي والأخذ بالأسباب ولا بد من السعي كما أمرنا الله، واستخدام عقولنا لتدبير أمور حياتنا وعدم استخدام العقل يعد من الذنوب الكبرى.

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التحرير

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