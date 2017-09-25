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رئيس «التعبئة والإحصاء»: الزيادة السكانية نقمة وكارثة لعدم وجود موارد

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رئيس «التعبئة والإحصاء»: الزيادة السكانية نقمة وكارثة لعدم وجود موارد رئيس «التعبئة والإحصاء»: الزيادة السكانية نقمة وكارثة لعدم وجود موارد

التحرير

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قال اللواء أبو بكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن الزيادة السكانية أهم تحد يواجه المجتمع المصري، واصفا إياها بالنقمة والمشكلة والكارثة لعدم وجود موارد، قائلا: «البعض يتحدث عن أن السكان أهم مورد للدولة، نعم صحيح، ولكن عندما يكون هناك موارد، أما في حالة عدم وجودها فسيكون الأمر صعبا».

وأضاف خلال جلسة الحوار المجتمعي بمجلس النواب، اليوم، الإثنين، لمناقشة قضية الزيادة السكانية، أن أحد انعكاسات الزيادة السكانيّة، هو وجود 8 ملايين تلميذ، في ضوء التعداد السكاني المتوقع بحلول 2030، وهم بحاجة إلى 100 ألف فصل، وتقدر تكلفة الفصل الواحد بـ300 ألف جنيه، بإجمالي 300 مليار جنيه لتستوعب الأعداد بمتوسط 20 مليار جنيه سنويا.

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وأوضح أن الانعكاس على سوق العمل بحلول 2030 يتمثل في 10 ملايين خريج، وتصل تكلفة فرصة العمل الواحدة إلى 50 ألف جنيه.

وأكد أن أهم أسباب قضية الزيادة السكانية يتمثل في عدم إدراك المجتمع حتى اللحظة أن هناك مشكلة تواجهه.

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التحرير

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