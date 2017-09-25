عضو بـ«الدعوة السلفية»: رفع علم المثليين مؤامرة على مصر

التحرير

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لم يمر مشهد الحفل الذي حضره آلاف الشباب الذين رفعوا علم المثليين بهدوء، حيث تسبب في إثارة الرأي العام، ولاقى عدم قبول لديهم لمثل هذه الأحداث في مصر.

ومنذ ما يقرب من شهرين قرر الأردن منع إقامة حفل غنائي لفرقة مشروع ليلى، وأرجعت هذا القرار لما يقام في هذا الحفل من فقرات تستفز المشاعر العامة، بالإضافة إلى ردات الفعل الغاضبة من المواطنين عليه.

وسبق أن أصدرت وزارة الداخلية الأردنية قرارًا بمنع فرقة "مشروع ليلى" اللبنانية من إحياء حفل فني خططت لتنظيمه في مدرج عمان الروماني الجمعة 29 أبريل من العام الماضي، مرجعة ذلك لأسباب دينية واجتماعية ولانتهاك ما تقدمه الفرقة القيم الإسلامية والمسيحية.

وعقب سماح مصر بإقامة هذا الحفل، وصل الغضب الشعبي إلى البرلمان، حيث تقدم النائب محمد صلاح خليفة، نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب النور، بطلب إحاطة لرئيس البرلمان الدكتور على عبد العال، موجهًا لرئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، ووزيرى الثقافة والسياحة، رافضين قيام مجموعات من الشواذ جنسيا برفع أعلامهم بشكل علنى ومستفز فى إحدى الحفلات الغنائية التى أقيمت بالقاهرة مؤخرًا، وتحديد المسئول عن تلك الأحداث المؤسفة التى مست مشاعر المصريين.

وتساءل "خليفة" فى بيانه عن الكيفية والجهة التى منحت تصريحا رسميا لإقامة حفل غنائى يشارك فيه الشباب والفتيات بشكل يصدم القيم التى تربى عليها المصريون، خاصة أن الفرقة اللبنانية التى أحيت هذا الحفل مشهور عنها أنها تقوم فى حفلاتها بأفعال منافية للقيم والأخلاق، الأمر الذى دفع بعض الدول العربية بمنعها من دخولها أراضيها وإقامة أى حفلات بها، وكان أولى بأن تُمنع تلك الفرقة من دخول مصر، وتنظيم حفلات تتنافى مع قيم المجتمع المصرى وأخلاقه، والأهم أنها تصطدم مباشرة مع قيم الدستور.

يقول الشيخ شريف الهواري، عضو مجلس إدارة الدعوة السلفية، رئيس اللجنة الشرعية لإصلاح ذات البين، إن تجمع المثليين مؤامرة خطيرة على مصر وهويتها ومبادئها وعاداتها وقيمها، كما أنه أمر دُبر بليل، مشيرًا إلى أن ما حدث تصرف حيواني، ويكشف عن أن الدولة لها أعداء يحاولون نشر هذا الفساد، ونحن في غفلة من الناس نشروا هذا الفسق على مواقع التواصل الاجتماعي، حسب تعبيره.

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وأوضح في تصريحات خاصة لـ"التحرير" أننا نشعر بسعادة أن المصريين بمختلف التوجهات حتى العلمانيين والليبراليين منهم رفضوا ما حدث، ويحسب لهم هذا الموقف، حيث لم يكن هناك أحد مؤيد لهذا الجرم، ومن المطلوب أن يكون هناك وقفة حاسمة مع من خطط لهذه المؤامرة التي تستهدف تشويه صورة مصر والعبث باستقرارها، وما حدث حرب على الإسلام.

وتابع: "لا بد أن يتم اتخاذ موقف شديد مع كل من تسبب في إحياء هذا الحفل سواء في وزارة الثقافة أو غيرها من الهيئات، كما لا بد من معاقبة الأمن الذي أعطي تصريحًا بإقامة الحفل، كان لا بد من عدم الموافقة على هذه التجمعات، وإذا لم يحدث وقفة فإننا سنكون أمام مؤشر خطير جدا".

الهواري استطرد: "لا يمكن أن يتم إقرار المفسد على بطلانه، ما حدث لا يسمى حرية، وكل من رفع العلم وحضر وروج لهذا الحفل آثم شرعًا، ويتحمل وزرا عظيما، لأنهم نشروا فاحشة، وهو أمر محرم شرعًا في جميع الديانات السماوية".

وحول من اكتفى بحضور الحفل دون أن يكون من المثليين، أشار إلى أن فساد البدايات يؤدي إلى فساد النهايات، فالموسيقى مخالفة للشرع، ولأنهم سلموا أنفسهم لها، وصل إلى الترويج للمثليين، نحن أمام أفراد اتبعوا خطوات الشيطان، حيث وصل بهم أمر من الاستماع للموسيقى حتى رفعوا علم المثليين لإعجابهم بموسيقاهم، هذه فاحشة منكرة بكل المقاييس.

وقال إن الدعوة السلفية بدأت مواجهة هذا الفعل السيئ من خلال الدروس والخطب والمواعظ واللقاءات التربوية والعلمية، لافتًا إلى ضرورة التعاون والتكاتف بين مؤسسات الدولة والدعاة والعلماء والمصلحين، ولا بد من موقف حاسم مع من أعطى تصريحا بهذا الأمر لأنه خالف مهنته، بالإضافة إلى اتخاذ خطوات طبية وشرعية وتوعوية لهؤلاء الشباب، وإقامة معسكرات ورحلات لهم مع تربويين لتذكيرهم بالله.