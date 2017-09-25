نسبة المشاركة في استفتاء استقلال اقليم كردستان وصلت لـ70%

أربيل - (د ب أ):

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء في إقليم كردستان العراق، اليوم الاثنين، تمديد عملية التصويت لمدة ساعة اخرى، بعد أن بلغت نسبة مشاركة مواطني الإقليم في التصويت حتى الآن أكثر من 70%.

يذكر أن حوالي خمسة ملايين مواطن يحق لهم المشاركة في الاستفتاء العام في إقليم كردستان.

وذكر قسم الإحصاءات في المفوضية أن نسبة المشاركة وصلت حتى الرابعة بلغت 70% ممن لهم الحق في التصويت.

كما أعلن أنه كان هناك اقبال كثيف خلال الساعتين الأخيرتين من التصويت، وهناك طوابير من المقترعين ينتظرون دورهم للإدلاء بأصواتهم.