ضبط لحوم مجهولة المصدر داخل مطعم للأكلات السريعة بشرم الشيخ

جنوب سيناء - داليا منير:

ضبط رجال إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بجنوب سيناء، بالاشتراك مع المرافق ومباحث التموين ومكتب التموين بمدينة شرم الشيخ، لحومًا مجهولة المصدر ذُبحت خارج المجزر وبدون أختام، داخل مطعم للأكلات السريعة، بحي النور بشرم الشيخ.

كانت معلومات وردت إلى ميلاد راغب مدير مكتب التموين بشرم الشيخ بوجود لحوم مجهولة المصدر داخل المطعم المذكور.

تلقى العميد مدحت السقا مدير إدارة البحث الجنائي، إخطارًا من المقدم عادل امام مباحث تموين شرم الشيخ، يفيد بقيام أحد المطاعم بتجهيز وبيع لحوم مجهولة المصدر، وجرى التحفظ على اللحوم المضبوطة وتحريزها.

تحرّر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

يذكر أن اللواء صبري الجمال مدير أمن جنوب سيناء، أمر، في وقت سابق، بتشديد الرقابة على الأسواق التجارية من خلال إعداد حملات أمنية مشتركة من قبل مديرية التموين والمرافق، ومباحث التموين والصحة والطب البيطري.