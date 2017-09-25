استياء في يوفنتوس من تراجع مستوى نجم الفريق

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يشعر ماسيمليانو أليجري، المدير الفني لنادي يوفنتوس الإيطالي، بالحزن بسبب ابتعاد الأرجنتيني جونزالو هيجواين عن التهديف، إذ لم يسجل سوى هدفين فقط في 8 مباريات رسمية.

وذكر موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي، اليوم الإثنين، أن أليجري مستاء من تراجع مستوى هيجواين، وانخفاض قدراته التهديفية خلال الفترة الأخيرة، وقرر الاعتماد على الكرواتي ماريو ماندزوكيتش، في بعض المباريات وأبرزها لقاء الديربي ضد تورينو.

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وأشار الموقع إلى أن سلوك اللاعب لم يعد مقبولا، إذ رفض الإحماء قبل مباراة تورينو حينما علم أنه على دكة البدلاء، كما اتهمم زملاءه بعدم مساعدته للتسجيل وتمرير الكرة له، مؤكدًا أنه رغم استياء أليجري، فإنه سيمنح اللاعب فرصة أخرى ليبدأ أساسيا في مباراة أولمبياكوس اليوناني، يوم الأربعاء المقبل في دوري أبطال أوروبا.

كان أليجري قد دافع عن هيجواين عقب مباراة تورينو بقوله: "عندما نزل (هيجواين) قدم أداء جيدا، ليس عليه أن يصبح مهووسا بالتسجيل، فكثيرا ما سجل أهدافا وسيسجلها أيضا هذا العام، إنها لحظات يمكن أن تحدث، ولكن عليه أن يتحلى بالهدوء لأنه اللاعب الذي يشكل الفارق في خط الهجوم".