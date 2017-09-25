«سان جيرمان» يجيب.. هل رفض كافاني مليون يورو للتخلي عن تنفيذ ركلات الجزاء؟

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

رد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، على الأنباء التي تناقلتها وسائل الإعلام بمنح الأوروجواياني إيدنسون كافاني، مهاجم الفريق، مليون يورو مكافأة في عقده، ليتخلى عن تسديد ركلات الجزاء لصالح البرازيلي نيمار دا سيلفا.

وذكرت صحيفة "لو باريسيان" الفرنسية، اليوم الإثنين، أن سان جيرمان نفى بصورة رسمية وجود أي إضافة في عقد كافاني أو تدخل ناصر الخليفي، رئيس النادي، لإقناع الأوروجواياني بترك نيمار يسدد ركلات الجزاء.

كانت صحيفة "البايس" الإسبانية أعلنت أن سان جيرمان عرض على كافاني إلغاء البند الخاص بحصوله على مليون يورو حال حقق جائزة هداف الدوري الفرنسي، مقابل منحه المبلغ ذاته مكافأة حال ترك نيمار يسدد ركلات الجزاء.

وأشارت الصحيفة إلى أن كافاني رفض العرض وأكد أن السبب وراء رغبته في تسديد ركلات الجزاء لا يتعلق بالأموال ولكن لأنه متواجد مع الفريق منذ 4 سنوات وهو القائد الثاني للفريق، ويرفض أن يقرر وافد جديد الموقف.

شاهد أيضا

وظهرت الأزمة خلال لقاء أولميبيك ليون الذي انتهى بفوز الفريق الباريسي بثنائية مساء الأحد قبل الماضي، بملعب حديقة الأمراء، ففي إحدى الركلات الحرة، أخذ داني ألفيس الكرة، ليمنحها إلى نيمار ليسددها، وسيطر الغضب على المهاجم الأوروجواياني.

وتكرر المشهد عند احتساب حكم اللقاء ركلة جزاء، فانبرى إدينسون كافاني لتسديدها، وحاول نيمار إقناعه بأن يسدد الركلة، ولكن دون استجابة من زميله، ليهدرها كافاني، حيث سدد الكرة بقوة، ليتصدى لها الحارس أنتوني لوبيز بمساعدة العارضة في الدقيقة 80.

يذكر أن نيمار اعتذر لزملائه عما بدر منه في مباراة ليون خلال تدريبات الفريق، كما أكد إيمري انتهاء الأزمة بين اللاعبين.