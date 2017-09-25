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معروف يوسف: أنا ابن الزمالك.. ولا أفكر في الرحيل

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معروف يوسف: أنا ابن الزمالك.. ولا أفكر في الرحيل معروف يوسف: أنا ابن الزمالك.. ولا أفكر في الرحيل

التحرير

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أكد معروف يوسف، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي ، أنه يعتبر نفسه أحد أبناء النادي، مشددًا على أنه لا يفكر في ترك الفريق.

وأكد يوسف، أنه لم يطلب الرحيل عن الزمالك كما تردد في الأيام الماضية، موضحًا أنه سعيد جدًا بالتواجد داخل النادي وأنه أحدعناصر فريق الكرة بالقلعة البيضاء.

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وقال يوسف في تصريحات نقلها المركز الموقع الرسمي للزمالك:" أنا مرتاح نفسيا.. وإزاي أمشي من نادي الزمالك وأنا ابن النادي".

وترددت أنباء خلال الساعات الماضية عن قيام معروف يوف بإبلاغ الجهاز الفني للزمالك برغبته في الرحيل وعدم الاستمرار مع الفريق قبل أن يخرج اللاعب اليوم وينفي ذلك.

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التحرير

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