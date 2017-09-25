تحطم طائرتين اسرائيليتين بدون طيار في الضفة الغربية

تل ابيب- (د ب ا):

تحطمت طائرتان بدون طيار إسرائيليتين من طراز سكاي لارك، اليوم الاثنين، في منطقة الخليل وبيت لحم في الضفة الغربية.

وذكرت صحيفة"جيروزاليم بوست" الإسرائيلية في موقعها الإلكتروني أن فرق البحث التابعة للجيش الإسرائيلي عثرت على حطام الطائرتين ، ووجدت أن أي معلومات حساسة لم تتعرض لأي خطر .

في أعقاب الحادث ، أمر قائد شعبة العمليات بالجيش الإسرائيلي، الجنرال كوبي باراك، بوقف اطلاق الطائرات بدون طيار من طراز سكاي لارك إلى حين التحقيق في الحادث ومعرفة اسباب تحطم الطائرتين.

هذا التحطم هو الأحدث ضمن سلسلة من حوادث تحطم هذا الطراز من الطائرات على مدار الأعوام الماضية على الحدود الشمالية لإسرائيل وغزة والضفة الغربية.