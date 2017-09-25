وزير خارجية كوريا الشمالية يعتبر أن دونالد ترامب أعلن الحرب على بلاده
وزير خارجية كوريا الشمالية يعتبر أن دونالد ترامب أعلن الحرب على بلاده
05:27 م الإثنين 25 سبتمبر 2017
وزير خارجية كوريا الشمالية
القاهرة- (مصراوي):
قال وزير خارجية كوريا الشمالية ري يونغ هو إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن الحرب على بلاده، بحسب ما جاء في وكالة الأنباء الفرنسية (أ ف ب).
وشهدت الحرب الكلامية بين الرئيس الأمريكي ونظيره الكوري الشمالي حالة من التصاعد خلال الفترة الماضية، إذ جدد ترامب تهديداته لبيونجيانج، بعد خطاب ناري لري يونغ هو.
ووصف وزير خارجية كوريا الشمالية الرئيس الأمريكي بـ"المختل عقليا والمصاب بجنون العظمة"، مضيفا أنه في "مهمة انتحارية".
ورد ترامب بالقول إن ري وزعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، "لن يطول بقاءهما" إذا واصلا مثل هذه التصريحات.
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