10 قتلى وعشرات الجرحى بغارات جوية على أدلب و حلب

دمشق –(أ ش أ):

أفادت مصادر سورية اليوم، الإثنين، بمقتل 10 مدنيين وإصابة عشرات أخرين بينهم أطفال في غارات جوية روسية وسورية على ريفي إدلب وحلب.

وأضافت المصادر وفقا لقناة (سكاي نيوز) الإخبارية، أن القصف أدى إلى وقوع دمار كبير في ممتلكات المدنيين، موضحا أن القصف تركزعلى مناطق "خان شيخون" و"جسر الشغور" بمحافظة إدلب، إضافة إلى "الأتارب" و"أورم الكبرى" في محافظة حلب.

جدير بالذكر أن، محافظة إدلب و حلب شهدتا هدوءا كبيرا في العمليات العسكرية للطيران الحربي، منذ دخلت ضمن اتفاق تخفيف التوتر في مايو الماضي.