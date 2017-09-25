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ميركل تصف التكهنات بإجراء انتخابات جديدة بأنها " استهانة بأصوات الناخبين"

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ميركل تصف التكهنات بإجراء انتخابات جديدة بأنها " استهانة بأصوات الناخبين"

05:19 م الإثنين 25 سبتمبر 2017

ميركل تصف التكهنات بإجراء انتخابات جديدة بأنها

المستشارة الألمانية انجيلا ميركل

برلين- (د ب أ):

حذرت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل من التكهنات بشأن إجراء انتخابات مبكرة في ظل صعوبة المفاوضات الخاصة بتشكيل ائتلاف حاكم جديد في البلاد.

وفي أعقاب جلسة لهيئة قيادة حزبها المسيحي الديمقراطي، قالت ميركل اليوم الاثنين إن "كافة التكهنات بانتخابات جديدة هي استهانة بأصوات الناخبين، وأنا شديدة الاقتناع بهذا".

وأشارت إلى أن لها رأيا واضحا في موضوع الانتخابات الجديدة ومفاده أنه " إذا أعطانا الناخب تكليفا، فعلينا أن ننفذه".

تأتي هذه التصريحات بعد أن أظهرت النتائج غير الرسمية للانتخابات الألمانية في وقت مبكر اليوم أن تحالف ميركل المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي سجلا تراجعا كبيرا مقارنة بالانتخابات الماضية، حيث حصد تحالف ميركل 33% من الأصوات، بينما حصل الحزب الاشتراكي على 20.5 %.

وحصل حزب البديل من أجل ألمانيا المناهض للهجرة على 12.5% ليكون ثالث أقوى حزب في البلاد، وهي المرة الأولى التي يدخل فيها البرلمان.

وبعد أن أعلن مارتن شولتس، زعيم الحزب الاشتراكي، رفضه استمرار الائتلاف الحالي مع ميركل، فإن التحالف المسيحي، يجري محادثات استكشافية لتشكيل ائتلاف ثلاثي مع الحزب الديمقراطي الحر وحزب الخضر.

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