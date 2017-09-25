جامعة حلوان تحقق في رفع أحد طلابها علم "المثليين" في حفل "مشروع ليلى"

كتب- محمد قاسم:

قال الدكتور السيد العربي، عميد كلية الحقوق بجامعة حلوان، إنه تم تحويل واقعة رفع طالب الكلية "أحمد علاء" لعلم المثليين "rainbow" في حفلة "مشروع ليلى" إلى الشئون القانونية بالكلية.

وأضاف "العربي" في تصريحات صحفية، اليوم الإثنين، أن ما فعل الطالب "أحمد علاء" منافياً للأخلاق والأعراف الجامعية، مما يعرضه للخضوع للتحقيق.

وأكد عميد الكلية، أن الواقعة سيتم التعامل معها وفقًا للقانون الجنائي.

والتقطت عدسات المصورين "الطالب" مع مجموعة من الشباب يرفع "علم المثليين" خلال حفل فريق "مشروع ليلى" بـ"ميوزك بارك" في "كايرو فيستيفال" بالقاهرة الجديدة، تأييدًا لميول "حامد سنو"، مؤسس الفريق، الذي أعلن مثليته منذ فترة بأحد البرامج الفضائية.

ونشر الطالب "أحمد علاء"، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، منشورًا أعرب فيه عن تأييده لأفكار المثلية لكنه نفي مثليته.

يذكر أن "مشروع ليلى" هي فرقة موسيقى "روك" مستقلة لبنانية، مكونة من 5 أعضاء، تشكلت في بيروت عام 2008 أثناء ورشة عمل موسيقية لبنانية في الجامعة الأمريكية.

وأصدرت الفرقة 3 ألبومات، كما حصلت على جائزة لجنة التحكيم والجمهور، في مسابقة "الموسيقى الحديثة"، التي نظمتها إذاعة "راديو لبنان"، وذلك بسبب أغنيتها الشهيرة "رقصة ليلى".