في ثاني أيام الدراسة.. وفاة طالب ومعلم إثر أزمة قلبية داخل المدرسة

كتبت- ياسمين محمد:

توفي الطالب محمد عمرو عبد العزيز، المقيد بالصف الثالث الابتدائي بمدرسة جيل المستقبل التجريبية، التابعة لإدارة الزاوية التعليمية بمحافظة القاهرة، داخل مدرسته، اليوم الإثنين، إثر إصابته بأزمةٍ قلبية.

وأكدت المدرسة، أنها أبلغت أسرة الطالب، وأسرعت بالتوجه إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد فور إصابته بهبوط حاد داخل الفصل، حيث قامت المستشفى بإدخاله الرعاية المركزة، وعمل الإجراءات اللازمة لإنعاش قلبه، ثم أعلنت الوفاة.

وفي المنوفية، توفي المعلم فهد طه غنيم، بمدرسة الزراعة بشبين الكوم، إثر إصابته بجلطةٍ بالقلب، صباح اليوم، بعد حضوره طابور الصباح بالمدرسة، وتم نقله إلى المستشفى التي أعلنت وفاته.

ومن جانبه تقدم الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، بالعزاء لأسرة الطالب، داعياً الله أن يلهمهم الصبر والسلوان، وللفقيد بالرحمة، ونعى المعلم نيابةً عن جميع العاملين بالوزارة مقدمًا تعازيه لأسرة الفقيد.