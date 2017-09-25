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​​ تعيين محمد عبد اللطيف رئيسًا لقطاع الآثار الإسلامية والقبطية

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مصراوي Masrawy

​​ تعيين محمد عبد اللطيف رئيسًا لقطاع الآثار الإسلامية والقبطية

04:57 م الإثنين 25 سبتمبر 2017

​​ تعيين محمد عبد اللطيف رئيسًا لقطاع الآثار الإسلامية والقبطية

محمد عبد اللطيف

كتبت- نسمة فرج:

أصدر الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، اليوم الإثنين، قرارًا بتكليف الدكتور محمد عبداللطيف، للقيام بأعمال رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية خلفًا للسعيد حلمي.

وتضمن القرار، وفقًا للبيان الصادر اليوم، تعين "عبداللطيف" كمساعد لوزير الآثار لشئون الآثار الإسلامية والقبطيه واليهودية.

وجاء قرار تكليف عبد اللطيف في اختصاصات منصب رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، لما له من كفاءة وخبرات أثرية وإدارية سابقة في مجال العمل بالوزارة.​

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