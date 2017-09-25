مدّ مُهلة التصويت على استفتاء كردستان ساعة اخرى

القاهرة- (مصراوي):

أعلنت المفوضية العليا للاستفتاء في اقليم كردستان تمدد مهلة التصويت لساعة اخرى.. حتى السابعة مساءً.

وبدأ صباح اليوم الاثنين الاستفتاء في إقليم كردستان العراق المتمتع بحكم ذاتي .

وسيجري الاستفتاء أيضا في مناطق متنازع عليها بين أربيل وبغداد، بما في ذلك محافظة كركوك الغنية بالنفط.

وأفادت مصادر أمنية عراقية بأن إجراءات حظر التجوال طبقت على حركة المركبات داخل مدينة كركوك، 250 كيلومترا شمالي بغداد.

وأبلغت مصادر في قيادة شرطة كركوك وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) "أن أوامر صدرت من القيادة الأمنية بفرض إجراءات حظر التجوال وسط كركوك لحركة العجلات(المركبات) وحتى إشعار آخر".

وأوضحت "أن القوات الأمنية اغلقت طريق بغداد -كركوك لضمان أمن الاستفتاء".