وزير الداخلية يناقش الطلاب المتقدمين لكلية الشرطة فى كشف الهيئة

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

تفقد اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية، اليوم الإثنين، أعمال لجان قبول الطلبة المتقدمين للإلتحاق بكلية الشرطة للعام الدراسى 2017 /2018 و المنعقدة بمقر الأكاديمية بالتجمع الخامس.

وحرص وزير الداخلية، خلال زيارته للجان التأكد من الإلتزام بتطبيق ضوابط إختيار الطلبة المتقدمين، وفى إطار من الحيادية التامة والشفافية وإطلع على الإجراءات والمعايير التى على أساسها يتم إختيار الطلبة، وناقش القائمين على العمل باللجان بشأن قواعد الإختيار.

ووجه الوزير بضرورة أن يكون لتلك القواعد أسس علمية وموضوعية تحقق إختيار أفضل العناصر من بين الطلبة المتقدمين وفقاً للمصلحة العامة ، كما ناقش بعض الطلبة المتقدمين حول مراحل إختبارات القبول وإلى أى مدى تتيح فرصاً متساوية أمام المتقدمين بتجرد وموضوعية.

شاهد أيضا

وأكد عبد الغفار أن الفرص متساوية أمام الجميع شريطة توافر معايير القبول وأنه لامجال للحديث عن الوساطة أو المحسوبية فى الإختيار، كما قام بالمشاركة فى جانب من أعمال لجنة كشف الهيئة وتابع إجراءات تقييم الطلبة المتقدمين ووجه بأن يكون قرار إختيار الطالب قرار جماعى لكافة أعضاء اللجنة للتأكد من إختيار العناصر القادره على الاضطلاع بالمهام والمسئوليات الجسام لجهاز الشرطة.

وأكد الوزير أن المصلحة العامة التى من شأنها رسالة الأمن التى وضعها الشعب المصرى فى أعناق قيادات الأمن تحتم عليهم إختيار أفضل العناصر التى تتحلى بالمسئولية تجاه وطنها قادرة على تحقيق طموحات المواطنين من أجل تحقيق مستقبل آمن ومشرق يستحقة الوطن، موضحا أن أعمال لجان قبول الطلبة سوف تكون محل متابعة دائمة من خلال استمرار تفقده للجان طوال فترة إنعقادها.