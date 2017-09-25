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البورصة تربح 3.2 مليار جنيه بدعم من مشتريات المصريين

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البورصة تربح 3.2 مليار جنيه بدعم من مشتريات المصريين البورصة تربح 3.2 مليار جنيه بدعم من مشتريات المصريين

التحرير

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أغلقت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة اليوم الإثنين، على صعود جماعي، وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 3.2 مليار جنيه. 

وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي "إي جي إكس 30" لأنشط ثلاثين شركة مقيدة بنسبة 0.49% ليصل إلى مستوى 13674.42 نقطة، وهبط مؤشر "إي جي إكس 70" للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.11% ليصل إلى مستوى 770.76 نقطة، وانخفض مؤشر "إي جي إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 1703.74 نقطة.

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ومالت تعاملات المصريين نحو الشراء بصاف شرائى 42.69 مليون جنيه، بينما مالت تعاملات العرب والأجانب نحو الشراء بصاف بيعي 117.7 ألف جنيه و42.5 مليون جنيه.

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