وصول 210 آلاف طن بضائع إلى ميناء الإسكندرية

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شهد ميناء الإسكندرية، اليوم الإثنين، نشاطا في حركة السفن والبضائع والشاحنات، حيث يتراكم على الأرصفة ٣٣ سفينة يجري العمل عليها منها السفينة "نورث ويند" قادمة من أوكرانيا محملة بـ٢٨ ألف طن قمح.

وقال رضا الغندور، المتحدث باسم الميناء، إنه يجري تفريغ شحنة قمح أخرى تزن 63 ألف طن قادمة من رومانيا، وشحنة سكر تزن 6 آلاف طن قادمة من فرنسا، و2712 سيارة قادمة من اليونان والسعودية .

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وأضاف "الغندور"، أن 133 سفينة متواجدة بالميناء، و133 سفينة على الأرصفة، و16 سفينة على المخطاف الداخلي، و44 بالخارجي.

وسجل النظام الإلكتروني ورود ٢١٠ ألف طن بضائع عامة، ودخول وخروج ٩ آلاف شاحنة من وإلى الميناء خلال الـ24 ساعة الماضية.