عمرو الليثي عن عودة "الحياة": "سعيد بعودتي لبيتي"

كتبت- ندى الشريف:

أعرب الإعلامي عمرو الليثي، عن سعادته لعودة شبكة "قنوات الحياة" للبث مرة أخرى، وعودته للعمل بها، مؤكدًا أنها من القنوات التي تحظى بشعبية ومتابعة قطاع كبير من المواطنين.

وأضاف الليثي، في تصريحات لمصراوي، الإثنين، أن "الحياة" سوف تشهد طفرة خلال الفترة المقبلة، نظرًا لما لدى الملاك الجدد من خطة لعودة شبكة الحياة لتكون الشاشة رقم (1) كما كانت.

وتابع الليثي، أنه يعتبر قناة الحياة بمثابة بيته، حيث استمر في تقديم برنامج "واحد من الناس" على شاشة الحياة على مدار خمس سنوات كاملة.

وأعلن الليثي، أن برنامج "واحد من الناس" أن برنامج واحد من الناس" سوف يعود مرة أخرى ولكن في ثوب جديد.

يذكر أن شركة "تواصل" أعلنت في التاسع عشر من سبتمبر الجاري استحواذها على شبكة قنوات الحياة، كما أعلنت عن جدولة كامل الديون المستحقة على المالك السابق للشبكة.