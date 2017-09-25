السيسي يحضر المجلس الأسبوعي لولي عهد أبوظبي
السيسي يحضر المجلس الأسبوعي لولي عهد أبوظبي
04:47 م الإثنين 25 سبتمبر 2017
الرئيس السيسي والشيخ محمد بن زايد
مصراوي:
حضر الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد ظهر اليوم الإثنين، المجلس الأسبوعي للشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمشاركة كبار الشخصيات من الشيوخ والوزراء والعديد من الشخصيات العامة وكبار المسئولين والإعلاميين ورجال الأعمال والمواطنين، بالإضافة إلى عدد من السفراء المعتمدين في أبوظبي.
وتبادل الجانبان، الأحاديث الودية حول العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين وتاريخ هذه العلاقات التي أرسى دعائمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والتي شهدت خلال العقود المنصرمة وبتوجيهات من الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، مزيدًا من التطور والعمق في المجالات كافة.
وأعرب الجانبان، عن حرصهما على تعزيز العلاقات الثنائية وتنميتها إلى آفاق أوسع وأرحب بما يتناسب مع خصوصية هذه العلاقات وبما يخدم المصالح الأخوية المشتركة ومصالح المنطقة من أمن واستقرار وتنمية.
وتحدث عدد من المواطنين الإماراتيين خلال المجلس مرحبين بالرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث أعربوا عن محبتهم لمصر وشعبها وتقديرهم واعتزازهم بالدور الذي تقوم به على صعيد الأمة العربية.
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