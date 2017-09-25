أخبار عاجلة

"من أجل مصر": مستشفى 57357 تؤكد قدرة مصر على النهوض بملف الصحة -
مساعد وزير الآثار: بدء تأهيل المواقع الأثرية المتعلقة برحلة العائلة المقدسة -
الجيش اليمني يعلن مقتل عشرات الحوثيين في حجة -
مقتل شخصين وإصابة اثنين أخرين جراء انفجار قنبلة في أوكرانيا -
رئيس إقليم كتالونيا الإسباني لن يدعو إلى إجراء انتخابات مبكرة -
تحطم مروحية روسية على متنها 8 أشخاص في مياه النرويج -
تدمير أكثر من 10 آلاف منزل في ديالي العراقية منذ 2014 -
"النواب الأمريكي" يمرر مشروع قانون بفرض عقوبات جديدة على إيران -
وزير الأوقاف يُعلن عن رواتب خطباء المساجد -
وزير الأوقاف عن خطباء المساجد: "أكل العيش خط أحمر" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

الري: إنهاء الاستعدادات اللازمة لموسم السيول

Google+ Print

مصراوي Masrawy

الري: إنهاء الاستعدادات اللازمة لموسم السيول

04:42 م الإثنين 25 سبتمبر 2017

الري: إنهاء الاستعدادات اللازمة لموسم السيول

كتب- أحمد مسعد:

قال علي عبد المجيد منوفي، رئيس قطاع الموارد المائية والري بالوجه القبلي، إن الوزارة أنهت استعدادتها للتعامل مع السيول، التي تتكرر شهري أكتوبر وأبريل من كل عام، لافتًا إلى أن التغيرات المناخية أدت لزيادة كميات الأمطار والسيول في .

ومن جانبه، أكد الدكتور مصطفى أبو ز يد، رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء، تزايد عوامل حدوث السيول والأمطار ودخول مصر حزام الأمطار في السنوات الأخيرة، مشددًا على أهمية زيادة قدرة محطات الصرف بالمنطقة، حتى لا تتكرر أزمة السيول التي حدثت في نوفمبر 2015.

وكان الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، تلقى تقريرًا الأسبوع الماضي، من مصلحة الميكانيكا والكهرباء في مجال مواجهة السيول.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • 213 مليون جنيه إنجازات الإدارة المركزية لري أسوان

    أخبار

  • الموارد المائية تعقد ورشة عمل لمناقشة أخطار الفيضانات الساحلية

    أخبار

  • "اعرف محميتك".. مبادرة لتوثيق المحميات الطبيعية في مصر

    أخبار

  • وزير البيئة يبحث مع وفد الوكالة الفرنسية آخر تطورات اتفاق "باريس للمناخ"

    أخبار

إعلان

230e8a8918.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
"من أجل مصر": مستشفى 57357 تؤكد قدرة مصر على النهوض بملف الصحة

"من أجل مصر": مستشفى 57357 تؤكد قدرة مصر على النهوض بملف الصحة

ستاد مصر - ملخص وتحليل الشوط الأول لمباراة سموحة وطلائع الجيش

ستاد مصر - ملخص وتحليل الشوط الأول لمباراة سموحة وطلائع الجيش

مصر زمان| تعرف على السقا

مصر زمان| تعرف على السقا

360 مليار دولار استثمارات دوائية في مصر

360 مليار دولار استثمارات دوائية في مصر