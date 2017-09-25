الري: إنهاء الاستعدادات اللازمة لموسم السيول

كتب- أحمد مسعد:

قال علي عبد المجيد منوفي، رئيس قطاع الموارد المائية والري بالوجه القبلي، إن الوزارة أنهت استعدادتها للتعامل مع السيول، التي تتكرر شهري أكتوبر وأبريل من كل عام، لافتًا إلى أن التغيرات المناخية أدت لزيادة كميات الأمطار والسيول في مصر.

ومن جانبه، أكد الدكتور مصطفى أبو ز يد، رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء، تزايد عوامل حدوث السيول والأمطار ودخول مصر حزام الأمطار في السنوات الأخيرة، مشددًا على أهمية زيادة قدرة محطات الصرف بالمنطقة، حتى لا تتكرر أزمة السيول التي حدثت في نوفمبر 2015.

وكان الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، تلقى تقريرًا الأسبوع الماضي، من مصلحة الميكانيكا والكهرباء في مجال مواجهة السيول.

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