ميركل: حصلت على تفويض لتشكيل الحكومة وسنبقى على تعاونا مع الإشتراكيين

برلين-(أ ش أ):

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إنها حصلت على تفويض لتشكيل الحكومة بعد فوز حزبها في الانتخابات التشريعية، مؤكدة في الوقت ذاته أنه من المبكر الحكم على تشكيل الحكومة.

وأضافت ميركل - خلال مؤتمر صحفي عقب فوزها بمنصب المستشارة الألمانية للمرة الرابعة - أنها ستجري عدة محادثات مع أحزاب أخرى، وستبقى على تعاونها مع الإشتراكيين، وأنه سيتم التوصل إلى اتفاق بشأن التحالف السياسي بحلول عيد الميلاد.

وأشارت إلى أن نتيجة التصويت تظهر أن هناك رغبة شعبية في تشكيل تحالف حكومي موسع ، مضيفة أنها كانت تعول على الحصول على أصوات أخرى ، مؤكدة على عزمها في تغيير سياستها لتتلاءم مع الناخبين.

ورأت ميركل أن برلين تمتلك العديد من المشاكل وهي الهجرة غير الشرعية ودمج المهاجرين في المجتمع ، بالإضافة إلى تدني الخدمات الطبية في المناطق الريفية والنقل العام ومشاكل القطاعات التي تعمل في الزراعة ، مؤكدة على ضرورة البحث عن حلول لتلك المشاكل "لكي ننجح".

وفيما يتعلق بالسياسة الخارجية ، قالت ميركل إن هناك فروقا بين مواقف أحزاب ـ الخضر الألماني وبين الديمقراطيين الأحرار وبين الديمقراطيين المسيحيين ـ لافتة إلى أنه في الإتفاق الإتلافي سوف نعكس هذه الاختلافات.

وأوضحت أن صراع الانتخابات كبير وعليه هجوم من جميع الأطراف ، معربة عن شكرها لجميع الناخبين ، معتبرة أن تمثيلهم في الإنتخابات الألمانية قوة كبيرة.

ونوهت المستشارة الألمانية بأنها سبقت الديمقراطية الإجتماعية بنسبة 12 % ، وهي تعد نسبة كبيرة مقارنة بتلك التي كسبتها في انتخابها لمنصب المستشار سابقا.