مساعد وزير الخارجية الألماني: لدينا علاقات إقتصادية وثقافية وسياسية مميزة مع مصر

برلين -(أ ش أ):

قال فيليب أكارمان مساعد وزير الخارجية الألماني إن العلاقات الألمانية المصرية جيدة للغاية وستستمر هكذا، فلدينا علاقات إقتصادية وثقافية وسياسية مميزة مع مصر، وبعد الإنتخابات البرلمانية الألمانية ستستمر على هذا المنوال.

وقال فيليب أكارمان ـ في تصريحات خاصة لمراسلة وكالة أنباء الشرق الأوسط ببرلين على هامش لقائه وطلبة أوائل الثانوية العامة بمقر الخارجية الألمانية في برلين ـ إن لقاءه وطلبة أوائل الثانوية العامة كان إيجابيا للغاية وإتسم بالود وتبادل الرؤى، وأثنى على ذكاء وإيجابية وأسلوب التحاور لدى الطلبة المصريين

وأضاف " لقد تحدثنا حول الإنتخابات البرلمانية الألمانية وشرحت للطلبة طبيعة النظام الديمقراطي في ألمانيا ، وتحدثنا عن القضايا التي تخص منطقة الشرق الأوسط والتحديات التي تواجه المنطقة ، وإستمعت الى آرائهم وإستفدت منها ، لا سيما القضايا التي تخص الشرق الأوسط".

وتابع أن مصر وألمانيا يتمتعان بعلاقات ثقافية وعلمية جيدة للغاية ، معربا عن رغبته في مواصلة البناء على تلك العلاقات، وأشاد بمصر كشريك إقتصادي هام لألمانيا في منطقة الشرق الأوسط.

وحول الإنتخابات البرلمانية التي فاز بها الحزب الإشتراكي الديمقراطي أمس، قال أكارمان إن المستشارة أنجيلا ميركل سوف تنجح في عقد تآلف مع حزب الخضر والليبراليين الأحرار لأن جميع الأحزاب تأمل في المشاركة في تمثيل الحكومة وأتوقع أن تنجح ميركل في عقد تآلف يضم الحزبين خلال الفترة القادمة.