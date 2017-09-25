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مقتدى الصدر: استفتاء كردستان يعكس الفجوة بين الإقليم والعراق

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مصراوي Masrawy

مقتدى الصدر: استفتاء كردستان يعكس الفجوة بين الإقليم والعراق

04:39 م الإثنين 25 سبتمبر 2017

مقتدى الصدر: استفتاء كردستان يعكس الفجوة بين الإقليم والعراق

مقتدى الصدر

القاهرة- (مصراوي):

دعا زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، حكومة بلاده إلى السيطرة على المنافذ الحدودية مع إقليم كردستان، وذلك في بيان يتزامن مع إجراء الإقليم لاستفتاء للانفصال عن العراق.

وقال الصدر في البيان الذي نشر على موقعه الرسمي: "إن الاستفتاء هو مجرد خطوة أولى قد تستدعي الانفصال أو لا تستدعي -كما يدعي بعض القيادات الكردية- إلا أن مجرد فكرة الاستفتاء وإقامته هو بمثابة لي ذراع للحكومة المركزية وبل للعراق برمته "شعبا وحكومة"، ولا سيما بأنه جاء بقرار تفردي لا يدل إلا على مدى الفجوة الكبيرة بين الإقليم والمركز وأول مساوئه هو تأجيج النفس العرقي الذي لا يقل عن تأجيج النفس الطائفي خطورة."

ودعا الصدر العراقية "لفرض سيطرتها على المنافذ الجوية والبرية وحماية الحدود وجعل القوات الأمنية في حالة تأهب، راجيا ألا يكون ذلك ضمن نطاق الحرب الطائفية والعرقية، ولابد من موقف حازم من الأمم المتحدة بهذا الخصوص ولوقف التدخلات الأمريكية والإسرائيلية بهذا الشأن."

ودعا الصدر أيضا إلى "اجتماع مع دول الجوار والمنطقة، ولا سيما أن خطورة الوضع ستكون عامة، من دون التدخل في الشؤون الداخلية للعراق."

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مصراوي Masrawy

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