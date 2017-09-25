القبض على رجل مسلح قرب البيت الأبيض بحوزته العديد من الأسلحة

واشنطن- (أ ش أ):

اعتقلت الشرطة الأمريكية رجلا بالقرب من البيت الأبيض بعدما عثرت بحوزته على العديد من الأسلحة، وذلك حسبما أفاد الموقع الالكتروني لصحيفة (ذا هيل) الأمريكية اليوم الاثنين.

واعترف الرجل المذكور بأنه كان يعتزم الوصول إلى البيت الأبيض للقاء وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس ومدير وكالة الأمن القومي مايك روجرز لطلب النصيحة بشأن ما ينبغي فعله لفقدانه شيكا بقيمة أجره وكيفية الحصول على رقاقة من رأسه.

ولدى تفتيش سيارة الرجل وجدت الشرطة ثلاث سكاكين وتسعة مسدسات وذخيرة وكواتم صوت وقبضات حديدية..ووجهت إلى الرجل تهمة حيازة العديد من الأسلحة ويعرض حاليا على الفحص الطبي للتأكد من سلامته العقلية.