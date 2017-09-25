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القبض على رجل مسلح قرب البيت الأبيض بحوزته العديد من الأسلحة

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مصراوي Masrawy

القبض على رجل مسلح قرب البيت الأبيض بحوزته العديد من الأسلحة

04:37 م الإثنين 25 سبتمبر 2017

القبض على رجل مسلح قرب البيت الأبيض بحوزته العديد من الأسلحة

الشرطة الأمريكية - أرشيفية

واشنطن- (أ ش أ):

اعتقلت الشرطة الأمريكية رجلا بالقرب من البيت الأبيض بعدما عثرت بحوزته على العديد من الأسلحة، وذلك حسبما أفاد الموقع الالكتروني لصحيفة (ذا هيل) الأمريكية اليوم الاثنين.

واعترف الرجل المذكور بأنه كان يعتزم الوصول إلى البيت الأبيض للقاء وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس ومدير وكالة الأمن القومي مايك روجرز لطلب النصيحة بشأن ما ينبغي فعله لفقدانه شيكا بقيمة أجره وكيفية الحصول على رقاقة من رأسه.

ولدى تفتيش سيارة الرجل وجدت الشرطة ثلاث سكاكين وتسعة مسدسات وذخيرة وكواتم صوت وقبضات حديدية..ووجهت إلى الرجل تهمة حيازة العديد من الأسلحة ويعرض حاليا على الفحص الطبي للتأكد من سلامته العقلية.

هذا المحتوى من

Asha

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مصراوي Masrawy

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