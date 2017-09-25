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إعلان حظر للتجول ليلا في كركوك العراقية بعد استفتاء الانفصال

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مصراوي Masrawy

إعلان حظر للتجول ليلا في كركوك العراقية بعد استفتاء الانفصال

04:34 م الإثنين 25 سبتمبر 2017

إعلان حظر للتجول ليلا في كركوك العراقية بعد استفتاء الانفصال

القاهرة- (مصراوي):
أعلنت محافظة كركوك حظر للتجول ليلا في المدينة العراقية، عقب استفتاء إقليم كردستان عن بغداد، الذي يجري اليوم الإثنين، بحسب ما نقلته "سكاي نيوز" .

وكان مصدر أمني عراقي، قد أشار إلى أن قضاء طوزخرماتو، جنوبي كركوك، يشهد حاليا توترا أمنيا كبيرا عقب مقتل أحد عناصر قوات البيشمركة.

ودعت رئاسة إقليم كردستان اليوم المواطنين إلى تجنب أية استفزازات أو إطلاق نار للتعبير عن فرحتهم بإجراء استفتاء الاستقلال .
وقالت الرئاسة في بيان صحفي :"نطالب جميع مواطني إقليم كردستان، بعد إجراء عملية التصويت في الاستفتاء، بالالتزام بالقيم العليا لشعبنا خلال التعبير عن سعادتهم".

وطالب البيان "بتجنب اطلاق أي نوع من الإطلاقات النارية، أو أي عمل غير حضاري أو غير قانوني أو استفزازي، والأخذ بنظر الاعتبار الحفاظ على أمن المدن واستقرارها".

وأنذرت قوات الأمن الكردية بمحافظة كركوك أكثر من 300 أسرة بالإبعاد القسري في حال عدم المشاركة باستفتاء انفصال إقليم كردستان عن العراق، وأشار مصدر أمني إلى أن المحافظة تتهيأ لموجات إبعاد قسري كبيرة للأسر العربية.

وقال قائممقام قضاء الخالص شمالى المحافظة عدي الخدران فى تصريحات لقناة (السومرية)، "إن أكثر من 300 أسرة نازحة من محافظة ديالى إلي كركوك أبلغوا من قبل قوات الأمن الكردية بالمشاركة باستفتاء اقليم كردستان، مشيرا إلى أن تلك القوات أنذرت هذه الأسر بأنها ستكون معرضة للإبعاد القسري خارج حدود المحافظة إذا رفضت المشاركة بالاستفتاء.

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