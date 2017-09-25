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أهدت التاج لكل امرأة.. 7 معلومات عن «بيرلا الحلو» ملكة جمال لبنان 2017

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أهدت التاج لكل امرأة.. 7 معلومات عن «بيرلا الحلو» ملكة جمال لبنان 2017 أهدت التاج لكل امرأة.. 7 معلومات عن «بيرلا الحلو» ملكة جمال لبنان 2017

التحرير

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توجت بيرلا الحلو على عرش ملكة جمال لبنان لعام 2017 أمس، وسط حفل ضخم نظّمته شاشة الـ"LBCI" اللبنانية في كازينو لبنان، برعاية وزير السياحة أواديس كيدانيان، وقدمته الإعلامية ديما صادق، وأحيته الفنانة كارول سماحة، وتستعرض "التحرير لايف" معلومات عن ملكة لبنان:

بيرلا الحلو

1-  الاسم بالكامل "بيرلا عبدو الحلو" من مدينة بعبدا فى بيروت.

2- 22 عاما، وتدرس إدارة الأعمال.

3- يبلغ طولها 175 سم، ووزنها 58 كجم.

 

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بيرلا

4- لقبت بمكلة الثقة بالنفس.

5- اختارت قضية تعزيز حقوق المرأة كرسالة تعمل عليها بعد تتويجها.

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6- أهدت التاج إلى كل امرأة تحاول الوصول إلى ما تسعى إليه.

7- وصفت لحظة تتويجها بكلمات قالتها لشاشة الـ"LBCI": "شعورى ما بينوصف ممكن نقول أجمل لحظة فى حياتى وتجربة روعة ومن أحلى أيامي، وقلبي ما مستوعب وعمال يدق كتير بسرعة".

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التحرير

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