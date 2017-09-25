«بيجو» تعدل سيارات «أوبل» لهذا السبب

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أكدت شركة "بيجو" الفرنسية، أنها ستخضع إصداراتها المختلفة لتوافق المعايير الخاصة بالسلامة والأمان في الولايات المتحدة الأمريكية.

وبحسب موقع "CNET” الأمريكي، فإن الشركة الفرنسية ستعدّل إصدارات كافة الشركات التي تملكها، وعلى رأسها "أوبل" التي انتقلت حديثًا إليها، لتناسب المعايير الدولية في الولايات المتحدة، والتي تقرها معظم بلدان العالم كأساس لمعايير السلامة والأمان لمستخدمي السيارات.

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وتشير تلك الخطوة إلى عزم الشركة الفرنسية الاعتماد على إصدارات "أوبل" و"ستروين" بشكل رئيسي، لتكون ذات قدرات تنافسية مرتفعة في الأسواق العالمية.