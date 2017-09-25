أخبار عاجلة

بالصور - مقاهي دمياط الثقافية.. هنا جلس طاهر أبو فاشا والسلاموني وبشير الديك -
لعلهم يفقهون - الشيخ خالد الجندي: الجن مخلوق ليس ذكيا وعلمه استنتاجي -
ستاد مصر - ملخص وتحليل الشوط الأول لمباراة سموحة وطلائع الجيش -
مصر زمان| تعرف على السقا -
لعلهم يفقهون - الشيخ خالد الجندي: الرسول محمد عامل الجن بالترغيب -
لعلهم يفقهون - الشيخ خالد الجندي: لا ننكر وجود تواصل بين الإنس والجن -
الأخبار - موجز لأهم وأخر الأخبار مع دينا الوكيل - الخميس 26 - 10 - 2017 -
مسؤولة أممية تعلن من بيروت:"الكل يواجه صعوبات فى ملف النازحين" -
رئيس لإقليم كتالونيا: لا انتخابات مبكرة لعدم وجود ضمانات -
«التحرير» يكشف السبب الحقيقي لظهور عمرو مرعي في الأهلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار السيارات
  4. التحرير

«بيجو» تعدل سيارات «أوبل» لهذا السبب

Google+ Print
«بيجو» تعدل سيارات «أوبل» لهذا السبب «بيجو» تعدل سيارات «أوبل» لهذا السبب

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أكدت شركة "بيجو" الفرنسية، أنها ستخضع إصداراتها المختلفة لتوافق المعايير الخاصة بالسلامة والأمان في الولايات المتحدة الأمريكية.

وبحسب موقع "CNET” الأمريكي، فإن الشركة الفرنسية ستعدّل إصدارات كافة الشركات التي تملكها، وعلى رأسها "أوبل" التي انتقلت حديثًا إليها، لتناسب المعايير الدولية في الولايات المتحدة، والتي تقرها معظم بلدان العالم كأساس لمعايير السلامة والأمان لمستخدمي السيارات.

شاهد أيضا

وتشير تلك الخطوة إلى عزم الشركة الفرنسية الاعتماد على إصدارات "أوبل" و"ستروين" بشكل رئيسي، لتكون ذات قدرات تنافسية مرتفعة في الأسواق العالمية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
«التحرير» يكشف السبب الحقيقي لظهور عمرو مرعي في الأهلي

«التحرير» يكشف السبب الحقيقي لظهور عمرو مرعي في الأهلي

رسميًا.. استاد القاهرة يستضيف لقاء الزمالك ودجلة في الدوري

رسميًا.. استاد القاهرة يستضيف لقاء الزمالك ودجلة في الدوري

رئيس الوزراء للمواطنين: كل يوم أفضل من اللي قبله.. لازم نتفائل

رئيس الوزراء للمواطنين: كل يوم أفضل من اللي قبله.. لازم نتفائل

360 مليار دولار استثمارات دوائية في مصر

360 مليار دولار استثمارات دوائية في مصر